На вкус от свежей рыбы не отличить: готовим котлеты из консервированной сайры по этому рецепту — ароматные, сочные, воздушные

Попробуйте приготовить рыбные котлеты из консервированной сайры. На вкус их не отличить от тех, что готовятся из свежей рыбы. Котлеты из сайры получаются невероятно нежными, сочными, воздушными.
Ингредиенты: консервированная сайра – 250 г, яйцо – 1 шт., манка – 100 г, луковка – 1 головка, чеснок – 1 зубок, панировочные сухари – ½ стакана.
Готовим: открыть баночку сайры и слить всю жидкость. Вывалить содержимое в чашку и размять хорошенько вилкой. Снять шелуху с луковицы, пюрировать в блендере вместе с зубчиком чеснока. Внести яйцо в подготовленные продукты, посыпать солью и специями. Смешать с манкой. Дать постоять не менее 25 минут в накрытом виде. Фарш должен получиться густым. Смочить руки в воде и формировать овальные изделия, которые обваливать в сухарях. Жарить на постном масле на среднем огне. Достаточно 3-х минут с одной стороны, чтобы получить румяную корочку. Выложить сначала на салфетки, а когда стечет лишний жир, подавать к столу как самостоятельное ароматное блюдо или с гарниром.
По материалам attuale.ru