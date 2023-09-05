На вкус от свежей рыбы не отличить: готовим котлеты из консервированной сайры по этому рецепту — ароматные, сочные, воздушные

Готовим: открыть баночку сайры и слить всю жидкость. Вывалить содержимое в чашку и размять хорошенько вилкой. Снять шелуху с луковицы, пюрировать в блендере вместе с зубчиком чеснока. Внести яйцо в подготовленные продукты, посыпать солью и специями. Смешать с манкой. Дать постоять не менее 25 минут в накрытом виде. Фарш должен получиться густым. Смочить руки в воде и формировать овальные изделия, которые обваливать в сухарях. Жарить на постном масле на среднем огне. Достаточно 3-х минут с одной стороны, чтобы получить румяную корочку. Выложить сначала на салфетки, а когда стечет лишний жир, подавать к столу как самостоятельное ароматное блюдо или с гарниром.

По материалам attuale.ru