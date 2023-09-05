На вкус от свежей рыбы не отличить: готовим котлеты из консервированной сайры по этому рецепту — ароматные, сочные, воздушные

Жареные котлеты на тарелке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит экспериментировать на кухне.

Попробуйте приготовить рыбные котлеты из консервированной сайры. На вкус их не отличить от тех, что готовятся из свежей рыбы. Котлеты из сайры получаются невероятно нежными, сочными, воздушными. 

Ингредиенты: консервированная сайра – 250 г, яйцо – 1 шт., манка – 100 г, луковка – 1 головка, чеснок – 1 зубок, панировочные сухари – ½ стакана.

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Готовим: открыть баночку сайры и слить всю жидкость. Вывалить содержимое в чашку и размять хорошенько вилкой. Снять шелуху с луковицы, пюрировать в блендере вместе с зубчиком чеснока. Внести яйцо в подготовленные продукты, посыпать солью и специями. Смешать с манкой. Дать постоять не менее 25 минут в накрытом виде. Фарш должен получиться густым. Смочить руки в воде и формировать овальные изделия, которые обваливать в сухарях. Жарить на постном масле на среднем огне. Достаточно 3-х минут с одной стороны, чтобы получить румяную корочку. Выложить сначала на салфетки, а когда стечет лишний жир, подавать к столу как самостоятельное ароматное блюдо или с гарниром.

По материалам attuale.ru

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