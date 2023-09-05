Все нарезаем соломкой и смешиваем: нереально вкусный салат с крабовыми палочками, морской капустой и кальмарами — просто бомба

Попробуйте приготовить на праздничный стол салат «Нептун». Ингредиенты для него нужны довольно простые, приобрести их можно в любом супермаркете.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, кальмары — 300–500 г, рис — 1 стакан, кукуруза консервированная — 300 г, капуста морская — 200 г, майонез, соль, перец.

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