Творожный пирог на скорую руку: масло, молоко, творог и муку смешали — отправили в духовку

Творожный пирог к чаю можно приготовить буквально за 25 минут. Рецепт простой, продуктов надо мало, поэтому денег вы потратите тоже немного.

Возьмите 150 г сливочного масла, 100 мл молока, 300 г муки, 1,5 стакана сахара, щепотку соли, ванилин на кончике ножа, 350 г творога, 2 яйца.

Все ингредиенты перемешайте и тщательно замесите тесто. Творог отдельно измельчите в блендере с яйцом.

Тесто распределите по форме, сверху выложите творожную смесь.

Отправляйте в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».