Все обжариваем и укладываем в банки слоями: баклажаны на зиму по-грузински с орехами, чесноком и зеленью

Попробуйте закрутить на зиму баклажаны по-грузински с орехами и зеленью вот по этому рецепту.

Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 1,5 кг помидоров, 500 г моркови, 500 г лука, 2 стручка острого перца, 300 г грецких орехов, 200 г чеснока, 150 г укропа, 300 мл растительного масла, 150 мл уксуса, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли.

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