Все обжариваем и укладываем в банки слоями: баклажаны на зиму по-грузински с орехами, чесноком и зеленью

Попробуйте закрутить на зиму баклажаны по-грузински с орехами и зеленью вот по этому рецепту.
Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 1,5 кг помидоров, 500 г моркови, 500 г лука, 2 стручка острого перца, 300 г грецких орехов, 200 г чеснока, 150 г укропа, 300 мл растительного масла, 150 мл уксуса, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли.
Готовим: баклажаны нарезать кружочками и слегка обжарить в масле. Отдельно обжарить измельченные лук с морковью. Помидоры очистить от кожуры и пропустить через мясорубку вместе с орехами, чесноком и острым перцем. Добавить сахар, соль и перемешать. В подготовленные банки выложить слоями морковь с луком, баклажаны, помидоры с орехами и перцем, мелко нарубленный укроп. Простерилизовать 15 минут и равномерно распределить по банкам уксус. Закатать баклажаны по-грузински, перевернуть банки вверх дном и хорошенько укутать.
По материалам lafoy.ru