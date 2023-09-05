Едим такой каждый день и не поправляемся: низкокалорийный торт из зефира без выпечки — вкус просто бомба

Торт без выпечки, в основе которого зефир, - готовится быстро и просто. А по калорийности гораздо ниже, чем приготовленный из муки с кремом из масла и сахара. Так что, есть такой можно хоть каждый день без риска набрать лишние килограммы.
Ингредиенты: зефир (белый) – 0,4 кг, шоколадная глазурь – по желанию, хурма (твердая) – 1 шт., сахар-песок – 65 г, два банана, орехи (грецкие) – 100 г, щепотка ванилина, сметана (20%) – 0,3 кг.
Готовим: разделить зефир на две половинки. Из них следует выбрать самые красивые (8 – 10 шт.) – они пойдут на украшения торта, а остальные разрезать пополам. Чтобы сделать крем, необходимо соединить сметану с ванилью и сахаром, а затем растереть с помощью миксера до образования плотной массы. Взбитый продукт отправить в холодильник на тридцать минут.
Хурму помыть и нарезать тонкими дольками, бананы очистить и нашинковать кружочками. Затем на большой тарелке разложить в один слой зефир и смазать его охлажденным кремом. Сверху положить ломтики хурмы, потом зефир и щедро покрыть их взбитой сметаной. Сверху выложить нарезанные бананы и установить половинки кондитерских изделий, оставленных для оформления. Залить торт остаткам и крема и поставить на два часа в холодное помещение, чтобы он хорошо пропитался. Готовое угощение рекомендуется декорировать глазурью из шоколада и засыпать дроблеными орехами. Подавать торт из зефира без выпечки желательно с горячим чаем или черным кофе.
По материалам attuale.ru