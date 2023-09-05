Едим такой каждый день и не поправляемся: низкокалорийный торт из зефира без выпечки — вкус просто бомба

Торт без выпечки, в основе которого зефир, - готовится быстро и просто. А по калорийности гораздо ниже, чем приготовленный из муки с кремом из масла и сахара. Так что, есть такой можно хоть каждый день без риска набрать лишние килограммы.

Ингредиенты: зефир (белый) – 0,4 кг, шоколадная глазурь – по желанию, хурма (твердая) – 1 шт., сахар-песок – 65 г, два банана, орехи (грецкие) – 100 г, щепотка ванилина, сметана (20%) – 0,3 кг.

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