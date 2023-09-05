Делаем кабачковые чебуреки: вкусно и за фигуру не стыдно

Если очень хочется пирогов или чебуреков или просто «чего-нибудь этакового», немного уступите своим желаниям. Но не так, чтобы совесть замучила.

Мы предлагаем остановиться на золотой середине – кабачковых чебуреках! Это безумно вкусно и никакого теста в них нет!

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Ингредиенты: 500 г тертого кабачка, 100 г муки, 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, 2 пера зеленого лучка, 100 г ветчины из индейки, 60 г сыра, соль, перец.

Натрите кабачки, посолите, накройте и оставьте. Спустя пять минут отожмите от выделившегося сока.

Насыпьте также муку, вбейте яйцо, положите соль, перец, перемешайте.

Сыр, ветчину, чеснок натрите на мелкой терке, добавьте мелко нарезанный лук, перемешайте.

Пару столовых ложек кабачкового состава выложите на прогретую сковороду, сформируйте лепешку. Подождите, когда верх схватится, выложите на половинку начинку, накройте второй половинкой, края прижмите лопаткой.

Жарьте с обеих сторон до румяности.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»