Яблочный пирог на скорую руку: все смешал — и в духовку, тает во рту

Яблочный пирог на скорую руку – это рецепт проще простого, нужно просто все смешать и поставить в печь.
Пирог получается очень вкусным. Тесто у него нежное, воздушное, тающее во рту.
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Ингредиенты: 150 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сметаны, 2 яйца, 200 г яблок, 50 г сахара, 1 ст. ложка лимонного сока (чтобы яблоки не почернели), 1 ст. ложка растительного масла, 10 г разрыхлителя, сахарная пудра для посыпки.
Яйца взбить с сахаром, добавить сметану. Смешать с мукой, растопленным сливочным маслом, разрыхлителем.
Форму смазать, вылить в нее тесто. Яблоки порезать на дольки, сбрызнуть лимонным соком от черноты. Разложить яблочки по тесту, чуть утапливая.
Выпекать на 180 градусах до готовности. Примерно через 30 минут пирог готов. Присыпать сахарной пудрой по желанию.
Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет»