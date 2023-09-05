Ужин для моделей: фаршируем перцы на новый лад — сытно и не калорийно

Фаршированные перцы можно приготовить и без мяса. Для этого достаточно использовать овощи и чечевицу. Получится очень вкусно, сытно и полезно. Такое блюдо часто подают моделям, которые тщательно следят за фигурой.

Для приготовления вам понадобятся 6 болгарских перцев, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 2 моркови, 1 стакан чечевицы, 1 стакан воды, 1 ст.л. томатной пасты, 30 г укропа, 60 мл растительного масла, специи.