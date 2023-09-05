Ужин для моделей: фаршируем перцы на новый лад — сытно и не калорийно

Фаршированные перцы можно приготовить и без мяса. Для этого достаточно использовать овощи и чечевицу. Получится очень вкусно, сытно и полезно. Такое блюдо часто подают моделям, которые тщательно следят за фигурой.
Для приготовления вам понадобятся 6 болгарских перцев, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 2 моркови, 1 стакан чечевицы, 1 стакан воды, 1 ст.л. томатной пасты, 30 г укропа, 60 мл растительного масла, специи.
Лук и чеснок обжарьте на сковородке, чечевицу отварите в кипящей воде. Все перемешайте, добавьте зелень и специи.
У перцев удалите сердцевину, промойте. Положите начинку внутрь.
Теперь готовим соус: обжарьте на сковородке морковь, добавьте томатную пасту и воду. Протушите все несколько минут. Полученным соусом залейте перцы и отправьте в духовку на 30 минут.
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