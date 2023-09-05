Ароматный соус из помидоров и горчицы на зиму - кетчуп в магазине больше не покупаем

На зиму можно приготовить нереально вкусный соус из помидоров. Причем после того, как вы его попробуете - не сможете больше есть кетчуп из магазина.

Для рецепта вам понадобятся 3 кг помидоров, 2 стручка острого перца, 2 ст.л. сухих зерен горчицы, 0,5 ч.л. молотого кориандра, 1 ч.л. молотой паприки, 80 мл уксуса, 100 г сахара, 60 г соли.

Измельчите в кастрюле помидоры и острый перец. Поварите 40 минут, затем добавьте остальные ингредиенты. Оставьте на плите еще на 30 минут, огонь сделайте слабым.

Затем переложите соус в банки, закатайте и переверните верх дном.

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