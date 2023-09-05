Модный рецепт «Любимый салат манекенщиц»: очень вкусно и без стыда за фигуру

Салат. Фото: соцсети

Закуска очень легкая и аппетитная.

Обязательно попробуйте этот салатик из свеклы. Он очень вкусный, простой и быстрый. К тому же, закуска радует своей легкостью — не случайно ее полюбили блогеры и манекенщицы.

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Ингредиенты: 1 вареная свекла, 1 головка красного лука, 1 баночка кукурузы сладкой, небольшой пучок любимой зелени, 1-2 зубчика чеснока, соль по вкусу, немного растительного масла и сок лимона по желанию. Можно вместо сока лимона сбрызнуть яблочным уксусом.

Нужные ингредиенты нарезать, кукурузу откинуть на сито. Все смешать и заправить. Готово!

Лимонный сок или уксус добавляем по желанию.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»

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