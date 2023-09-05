Модный рецепт «Любимый салат манекенщиц»: очень вкусно и без стыда за фигуру

Обязательно попробуйте этот салатик из свеклы. Он очень вкусный, простой и быстрый. К тому же, закуска радует своей легкостью — не случайно ее полюбили блогеры и манекенщицы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 1 вареная свекла, 1 головка красного лука, 1 баночка кукурузы сладкой, небольшой пучок любимой зелени, 1-2 зубчика чеснока, соль по вкусу, немного растительного масла и сок лимона по желанию. Можно вместо сока лимона сбрызнуть яблочным уксусом.
Нужные ингредиенты нарезать, кукурузу откинуть на сито. Все смешать и заправить. Готово!
Лимонный сок или уксус добавляем по желанию.
Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»