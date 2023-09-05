Как заправляют огуречный салат в Турции: обычное становится волшебным (сметана, масло, чеснок и другое)

Салат с огурцами и луком — одна из любимых закусок россиян в сезон овощей. Однако он рано или поздно надоедает. Попробуйте разнообразить свое меню турецкой вариацией этого салата.

Вроде бы та же закуска, но за счет мяты и интересной заправки она становится просто волшебной!

Салат очень легкий, и его смело можно есть тем, кто следит за фигурой.