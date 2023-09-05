Как заправляют огуречный салат в Турции: обычное становится волшебным (сметана, масло, чеснок и другое)

Салат с огурцами и луком — одна из любимых закусок россиян в сезон овощей. Однако он рано или поздно надоедает. Попробуйте разнообразить свое меню турецкой вариацией этого салата.
Вроде бы та же закуска, но за счет мяты и интересной заправки она становится просто волшебной!
Салат очень легкий, и его смело можно есть тем, кто следит за фигурой.
Ингредиенты: огурцы – 7–8 штук, укроп – 1 пучок, мята – 1 пучок, красный лук – 1 головка, греческий йогурт (густой, несладкий) – 200 граммов, сметана – пара столовых ложек, лимонный сок – пара столовых ложек, чеснок – пара зубчиков, соль – половинка чайной ложки, сахар – щепотка, оливковое масло – 1 столовая ложка, вода – 1 чайная ложка, черный перец молотый – по вкусу.
Огурцы шинкуем кружками. Рубим зелень и лук перьями. Смешиваем все ингредиенты на заправку. Все соединяем. Салатик готов!
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»