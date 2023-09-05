Каждый день готовим эти кабачковые наггетсы: никакого мяса не надо (нежирные, в духовке)

Кабачковые наггетсы пришли на смену привычным жареным кругляшам в масле. Они намного аппетитнее. Да к тому же готовятся без жира – в духовке. В сочетании со вкусным соусом от них оторваться невозможно.
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Ингредиенты:
- Кабачки молодые - 2 штуки
- Твердый сыр - 100 граммов
- Яйца - 2 штуки
- Панировочные сухари - 100 граммов
- Мука - 2-3 стол. лож.
- Соль - 1 чай. лож.
- Паприка - 0,5 чай. лож.
- Черный перец - 0,5 чай. лож.
- Сухой чеснок - 0,5 чай. лож.
- На соус: сметана, майонез, чеснок, укроп.
Кабачки нарезаем небольшими брусочками. Солим, ненадолго оставляем, чтобы выделился сок.
Панировочные сухари смешиваем с приправами, натираем меленько сыр.
В отдельной миске взбиваем яйца.
Перекладываем кабачки в полиэтиленовый мешочек, засыпаем муку и размешиваем так, чтобы мука равномерно покрыла кабачки.
Каждый кусочек кабачка обваливаем в яйце и в панировочной смеси, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут, но все зависит от печи. Если корочка стала аппетитно-золотистой, значит, скорее всего, наггетсы готовы.
Смешиваем ингредиенты на соус и подаем наггетсы с ним.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».