Каждый день готовим эти кабачковые наггетсы: никакого мяса не надо (нежирные, в духовке)

Кабачки нарезаем небольшими брусочками. Солим, ненадолго оставляем, чтобы выделился сок.

Панировочные сухари смешиваем с приправами, натираем меленько сыр.

В отдельной миске взбиваем яйца.

Перекладываем кабачки в полиэтиленовый мешочек, засыпаем муку и размешиваем так, чтобы мука равномерно покрыла кабачки.

Каждый кусочек кабачка обваливаем в яйце и в панировочной смеси, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут, но все зависит от печи. Если корочка стала аппетитно-золотистой, значит, скорее всего, наггетсы готовы.

Смешиваем ингредиенты на соус и подаем наггетсы с ним.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».