Каждый день готовим эти кабачковые наггетсы: никакого мяса не надо (нежирные, в духовке)

Кабачковые наггетсы. Фото: соцсети

Это блюдо просто не может надоесть, такое вкусное.

Кабачковые наггетсы пришли на смену привычным жареным кругляшам в масле. Они намного аппетитнее. Да к тому же готовятся без жира – в духовке. В сочетании со вкусным соусом от них оторваться невозможно.

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Ингредиенты:

  • Кабачки молодые - 2 штуки
  • Твердый сыр - 100 граммов
  • Яйца - 2 штуки
  • Панировочные сухари - 100 граммов
  • Мука - 2-3 стол. лож.
  • Соль - 1 чай. лож.
  • Паприка - 0,5 чай. лож.
  • Черный перец - 0,5 чай. лож.
  • Сухой чеснок - 0,5 чай. лож.
  • На соус: сметана, майонез, чеснок, укроп.

Кабачки нарезаем небольшими брусочками. Солим, ненадолго оставляем, чтобы выделился сок.

Панировочные сухари смешиваем с приправами, натираем меленько сыр.

В отдельной миске взбиваем яйца.

Перекладываем кабачки в полиэтиленовый мешочек, засыпаем муку и размешиваем так, чтобы мука равномерно покрыла кабачки.

Каждый кусочек кабачка обваливаем в яйце и в панировочной смеси, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут, но все зависит от печи. Если корочка стала аппетитно-золотистой, значит, скорее всего, наггетсы готовы.

Смешиваем ингредиенты на соус и подаем наггетсы с ним.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».

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