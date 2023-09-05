Пышный манник, который тает во рту: секрет нежности — в теплом кефире (все просят этот рецепт)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 350 миллилитров кефира, 2 стакана манки, 3 куриных яйца, 1 щепотка соли, 200 граммов сахарного песка, 1 чай.лож. разрыхлителя теста, сливочное масло для смазывания формы.

Взбиваем хорошенько куриные яйца, добавив соль и сахарный песок. Чуть подогревам кефир, но не кипятим, иначе свернется, вводим его в состав.

Кладем разрыхлитель и манку. Размешиваем и оставляем набухать на 10 минут. Это важно сделать, чтобы манка стала нежной и воздушной.

Перекладываем тесто в кулинарную форму, которую смазали маслом заранее. Плиту тоже заранее прогреваем, ставим пирог выпекаться примерно на 30 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой.

Источник: lafoy.ru