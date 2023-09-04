Тесто пропускаем через мясорубку, выпекаем и ломаем на кусочки: рецепт настоящего торта «Муравейник» — бомбически вкусно

Готовим: 1. Сгущенное молоко варить 1 час. Яйца взбить вилкой. Маргарин взбить с сахаром. Не переставая перемешивать, добавить яйца, предварительно взбитые вилкой, соду, соль. Постепенно всыпать муку. 2. Всыпать муки столько, чтобы после замеса получилось достаточно крутое тесто. Поместить тесто в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто пропустить через мясорубку. Противень застелить пергаментом и смазать маслом. Выложить в один слой разделенные жгуты теста на смазанный противень и выпекать при 170 °С 25 минут. 3. Для крема сливочное масло взбить до получения пышной массы. Не переставая взбивать, малыми порциями добавить проваренное сгущенное молоко. Охлажденные после выпечки жгуты поломать на кусочки и хорошо перемешать с кремом. Уложить на блюдо в виде горки и поставить в холодильник.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»