Готовим идеальный манник на кефире: пуховое и нежное тесто, которое естся губами

Это тот самый советский рецепт манника, в котором кефира, муки и манки берется по стакану. Способ приготовления ароматного пирога проверен годами, он всегда получается роскошным и тающим во рту.

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Ингредиенты: крупа манная — 1 стакан, мука — 1 стакан, кефир — 1 стакан, сливочное масло — 100 г, сахар — 1 стакан, яйца куриные — 3 шт., сода — 1 ч.л., соль — 1 щепотка.

Растопить масло, чуть остудить. Яйца взбить с сахаром (его количество может быть от 0,5 до одного стакана в зависимости от вашего вкуса). Вылить в манку, добавить кефир, размешать.

Добавить масло, размешать. Муку соединить с содой и солью. Смешать со всеми ингредиентами. Можно добавить немного цедры.

Обмазать сливочным маслом кулинарную форму, выложить состав, поставить в заранее разогретую до 190 градусов духовку выпекаться на 20–25 минут.

Источник: edimdoma.ru.