Вкуснейшая морковь по-корейски: салат из ничего, который всегда уходит влет (рецепт — пушка)

Пожалуй, нет таких людей, которые могли бы оставаться равнодушными к корейской морковочке, такой сочной, ароматной и невероятно аппетитной!
Сейчас мы вам расскажем, как сделать этот остренький яркий салатик очень вкусно.
Продукты будем использовать знакомые и те, что всегда под рукой, ничего сложного и хитрого.
Ингредиенты: морковка — 500 г, лук — 500 г, растительное масло — 100 мл, уксус — 1 ч.л. (70%), сахар — 1 ст.л., чеснок — 3–4 зубчика, перец красный острый (если нет, заменяйте на обычный) — 1 шт., соль — ½ ч.л.
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Морковку мы натрем на специальной терке для корейской моркови. Либо тоненько нарубим ножом в виде соломки, если терочки нет.
Добавим в морковочку сахарку, бросим половинку чайной ложки красного перца, размешаем.
Далее нарубим лук, обжарим его в масле до золотистого цвета.
Лук из сковородки достанем, а масло оставим и вольем в него уксус. Этим невероятно ароматным маслицем с уксусом мы зальем нашу морковочку.
Размешаем и приправим раздавленным в чеснокодавке чесночком.
Теперь салатику нужно напитаться соками, оставим на пару часов.
Источник: povar.ru