Вкуснейшая морковь по-корейски: салат из ничего, который всегда уходит влет (рецепт — пушка)

Пожалуй, нет таких людей, которые могли бы оставаться равнодушными к корейской морковочке, такой сочной, ароматной и невероятно аппетитной!

Сейчас мы вам расскажем, как сделать этот остренький яркий салатик очень вкусно.

Продукты будем использовать знакомые и те, что всегда под рукой, ничего сложного и хитрого.

Ингредиенты: морковка — 500 г, лук — 500 г, растительное масло — 100 мл, уксус — 1 ч.л. (70%), сахар — 1 ст.л., чеснок — 3–4 зубчика, перец красный острый (если нет, заменяйте на обычный) — 1 шт., соль — ½ ч.л.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Морковку мы натрем на специальной терке для корейской моркови. Либо тоненько нарубим ножом в виде соломки, если терочки нет.

Добавим в морковочку сахарку, бросим половинку чайной ложки красного перца, размешаем.

Далее нарубим лук, обжарим его в масле до золотистого цвета.

Лук из сковородки достанем, а масло оставим и вольем в него уксус. Этим невероятно ароматным маслицем с уксусом мы зальем нашу морковочку.

Размешаем и приправим раздавленным в чеснокодавке чесночком.

Теперь салатику нужно напитаться соками, оставим на пару часов.

Источник: povar.ru