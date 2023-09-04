Подача и вкус, как в ресторане, а обойдется в копейки: маринуем куриные крылышки в кефире полчаса и отправляем в духовку — это что-то невероятное

Попробуйте приготовить куриные крылышки в кефире. Выглядит это блюдо вполне по ресторанному, а обойдется в копейки.
Ингредиенты: крылышки куриные - 6 шт., кефир - 1,5 стакана (любой жирности), соль - 3 щепотки, перец черный молотый - 1 щепотка.
Готовим: 1. Куриные крылышки промойте в воде и обсушите бумажными салфетками. Обязательно обрежьте последнюю фалангу крыла, если купили целые крылышки, так как она подгорит. 2. Выложите крылышки в глубокую емкость и залейте кефиром, оставьте мясо в кефире примерно на 30 минут. Выложите содержимое емкости в форму для запекания, разровняйте. Духовку прогрейте до 200 градусов, поместите форму в духовку и запеките блюдо примерно 35-40 минут до румяности.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»