Подача и вкус, как в ресторане, а обойдется в копейки: маринуем куриные крылышки в кефире полчаса и отправляем в духовку — это что-то невероятное

Готовим: 1. Куриные крылышки промойте в воде и обсушите бумажными салфетками. Обязательно обрежьте последнюю фалангу крыла, если купили целые крылышки, так как она подгорит. 2. Выложите крылышки в глубокую емкость и залейте кефиром, оставьте мясо в кефире примерно на 30 минут. Выложите содержимое емкости в форму для запекания, разровняйте. Духовку прогрейте до 200 градусов, поместите форму в духовку и запеките блюдо примерно 35-40 минут до румяности.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»