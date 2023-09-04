Пирог «Варварушка» с капустной начинкой: себестоимость 160 рублей, а такая вкуснятина

Готовим пирог «Варварушка» с капустной начинкой: себестоимость рублей 160-180, а такая вкуснятина. Секретный рецепт нам раскрыла бабушка: этот пирог ели в деревне на сенокосе — вкус детства. Попробуйте — пальчики оближете, так вкусно. Упаковку готового слоеного теста можно купить за 90 рублей, а овощи для начинки обойдутся еще дешевле, если брать их на рынке.

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Берем 1 кг дрожжевого слоеного теста, 1 кг белокочанной капусты, 4 луковицы, 5 вареных яиц, 1 сырой желток, 1 ст.л. молока.

Для начала нарезаем тонко капусту, лук. Тушим на масле до готовности, приправляем, солим. Затем готовую капусту соединяем с кусочками вареных яиц. Тесто делим на две части. Раскатываем первый слой, застилаем его на противень. Сверху кладем начинку, покрываем вторым слоем.

Взбиваем желток с молоком и смазываем сверху пирог. Ставим в духовку при 180 градусов на 45 минут. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru