Стакан кефира, мука и сулугуни: нереально вкусные и ароматные лепешки с сыром и зеленью — готовим за 15 минут на сухой сковороде

Готовим: 1. В кефир добавляем 1 ч. л. соли и соду, оставляем на 5 минут. Добавляем просеянную муку. Замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто «отдыхать» на 10 минут. Зелень мелко шинкуем. 2. Сыр лучше натереть на мелкой терке. Начинка должна быть очень нежной, так как тесто тонко раскатывается. Из теста формируем колбаску и делим на 6 равных частей. Каждую часть раскатываем в небольшой круг, в середину выкладываем начинку, защипываем края, переворачиваем швом вниз и раскатываем в тонкую лепешку. 3. Жарим на сухой разогретой сковороде по 5-6 минут с каждой стороны на среднем огне. Если лепешка надувается, прокалываем ножом пару отверстий. Лепешки нужно смазать сливочным маслом с двух сторон (первую сторону - в сковороде, потом перевернуть на тарелку и смазать вторую). Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»