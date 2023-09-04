Как приготовить самый сочный манник в молочной пропитке: стакан кефира, стакан манки, стакан сахара

Попробовав этот сочный манник в молочной пропитке, вы не захотите готовить никакой другой. Сухофрукты добавляются в состав по желанию, используйте любые, можно просто изюм.
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Ингредиенты:
- Сливочное масло – 50 граммов
- Яйца – 2 штуки
- Кефир – 1 стакан
- Сахар – 1 стакан
- Сухофрукты – 50-100 граммов
- Манка – 1 стакан
- Мука – 1 стакан муки
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Соль – щепотка
- Теплое молоко – 1 стакан
Смешиваем манку, муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль. Вбиваем пару яиц, вливаем растопленное масло и кефир. Все хорошенько взбиваем.
Добавляем сухофрукты. Перекладываем в смазанную форму и выпекаем 40-50 минут на 180 градусах.
Готовый манник заливаем молоком, даем пропитаться. Через 10 минут посыпаем сахарной пудрой.
Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова»