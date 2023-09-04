Как приготовить самый сочный манник в молочной пропитке: стакан кефира, стакан манки, стакан сахара

Манник. Фото: соцсети

Рецепт простой и чарующий.

Попробовав этот сочный манник в молочной пропитке, вы не захотите готовить никакой другой. Сухофрукты добавляются в состав по желанию, используйте любые, можно просто изюм.

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Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 50 граммов
  • Яйца – 2 штуки
  • Кефир – 1 стакан
  • Сахар – 1 стакан
  • Сухофрукты – 50-100 граммов
  • Манка – 1 стакан
  • Мука – 1 стакан муки
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Теплое молоко – 1 стакан

Смешиваем манку, муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль. Вбиваем пару яиц, вливаем растопленное масло и кефир. Все хорошенько взбиваем.

Добавляем сухофрукты. Перекладываем в смазанную форму и выпекаем 40-50 минут на 180 градусах.

Готовый манник заливаем молоком, даем пропитаться. Через 10 минут посыпаем сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова»

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