Салат «Купеческий» из двух ингредиентов: крабовые палочки, огурец — сверху льем йогурт

Готовим салат «Купеческий» из двух ингредиентов за 10 минут. Получается очень вкусно — пальчики оближешь! Домашние попросят добавку, а гости будут выпрашивать рецепт. Эта закуска станет фаворитом на праздничном столе — салат обычно первым улетает с тарелки. Вкуснее и не пробовали!

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Берем крабовые палочки, огурцы. Для заправки: греческий йогурт – 2 ст.л, горчица – 1 ч.л, оливковое масло – 1 ч.л, соль, перец.

Для начала тонкой соломкой шинкуем огурцы и крабовые палочки. Далее смешиваем все ингредиенты для заправки и поливаем соусом салат. Готовую закуску можно украсить петрушкой или укропом.

По материалам Telegram-канал «Готовим вместе!»