Салат «Мимоза» без майонеза: ешьте хоть каждый день - похудеете

Популярный новогодний салат «Мимоза» может быть полезным. Для этого из рецепта надо убрать майонез и заменить рыбу. Получится тоже очень вкусно, но еще и не пострадает фигура.

Для приготовления вам понадобятся 1 банка консервированного тунца, 3 яйца, 50 г сыра, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст.л. соевого соуса, 4 ст.л. йогурта.

Тунец разомните вилкой, а отварные морковь и яйца натрите на терке - белки и желтки отдельно. Для заправки йогурт смешайте с соевым соусом.

Далее выкладывайте слои: белки, соус, сыр, соус, тунец, соус, морковь с мелко порезанным луком, соус, желтки.

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