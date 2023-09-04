В Грузии каждая хозяйка умеет это готовить: рецепт вкуснейшего аджапсандали из баклажанов на зиму

Баклажаны. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто обожает грузинскую кухню и баклажаны.

Попробуйте приготовить и закрутить на зиму эту невероятно вкусную закуску из баклажанов — аджапсандали. В Грузии ее умеет готовить каждая хозяйка!

Ингредиенты: 1,5 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 600 г болгарского перца, 300 г лука, 100 г чеснока, 2 стручка острого перца, 1 ч.л. хмели-сунели, 0,5 ч.л. шафрана, 0,5 ч.л. кориандра в зернах, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли.

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Готовим: нарезаем баклажаны, помидоры, очищенный лук, чеснок, болгарский и острый перец. Обжариваем по отдельности баклажаны, лук, болгарский перец и чеснок с острым перцем. Затем смешиваем все в большой кастрюле, добавляем помидоры, сахар, соль и специи. Тушим 10 минут, добавляем уксус и закатываем в банки на зиму.

По материалам lafoy.ru

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