В Грузии каждая хозяйка умеет это готовить: рецепт вкуснейшего аджапсандали из баклажанов на зиму

Попробуйте приготовить и закрутить на зиму эту невероятно вкусную закуску из баклажанов — аджапсандали. В Грузии ее умеет готовить каждая хозяйка!

Ингредиенты: 1,5 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 600 г болгарского перца, 300 г лука, 100 г чеснока, 2 стручка острого перца, 1 ч.л. хмели-сунели, 0,5 ч.л. шафрана, 0,5 ч.л. кориандра в зернах, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли.

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