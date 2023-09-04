Такого вы точно никогда не ели: потрясающе вкусные помидоры по-грузински с перцем и кинзой — закатываем на зиму, балдеем от ароматов

Если помидоров у вас на даче родилось столько, что вы уже всем раздали и осталось для консервации, попробуйте приготовить томаты вот по этому грузинскому рецепту. Гарантируем, что раньше вы таких не ели.
Когда будете готовить, обалдеете от невероятных ароматов.
Ингредиенты: 2 кг помидоров, 500 г болгарского перца, 50 г кинзы, 60 мл уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 2 л воды.
Готовим: помидоры прокалываем иголкой, а перец разрезаем пополам, очищаем от семян и измельчаем. Кинзу и овощи укладываем в банки. Заливаем все кипящей водой и убираем в сторону на 20 минут. Сливаем воду в кастрюлю и снова доводим до кипения. Добавляем сахар, соль и уксус. Снимаем с огня, разливаем обратно по банкам и закатываем на зиму.
Хранить эти помидоры нужно в темном помещении при температуре не выше 12 градусов.
По материалам lafoy.ru