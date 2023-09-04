Такого вы точно никогда не ели: потрясающе вкусные помидоры по-грузински с перцем и кинзой — закатываем на зиму, балдеем от ароматов

Если помидоров у вас на даче родилось столько, что вы уже всем раздали и осталось для консервации, попробуйте приготовить томаты вот по этому грузинскому рецепту. Гарантируем, что раньше вы таких не ели.

Когда будете готовить, обалдеете от невероятных ароматов.

Ингредиенты: 2 кг помидоров, 500 г болгарского перца, 50 г кинзы, 60 мл уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 2 л воды.

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