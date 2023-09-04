Как приготовить тот самый салат «Минус 5 кг», на котором сидят все турчанки: огурцы в интересной заправке без майонеза

Турецкий салатик из огурцов и зелени - это тот вариант закуски, которую можно смело уплетать перед сном. Он очень легкий и вас не будут мучить угрызения совести.

От привычного всем салата со сметаной он отличается особой ноткой свежести в виде мяты. Йогурт в составе добавляет изюминки. Обязательно попробуйте его, он станет вашим любимцем.