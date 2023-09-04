Как приготовить тот самый салат «Минус 5 кг», на котором сидят все турчанки: огурцы в интересной заправке без майонеза

Турецкий салатик из огурцов и зелени - это тот вариант закуски, которую можно смело уплетать перед сном. Он очень легкий и вас не будут мучить угрызения совести.
От привычного всем салата со сметаной он отличается особой ноткой свежести в виде мяты. Йогурт в составе добавляет изюминки. Обязательно попробуйте его, он станет вашим любимцем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты: огурцы - 7–8 шт., укроп - 1 пуч., мята свежая - 1 пуч., красный лук - 1 шт., греческий йогурт несладкий - 200 гр., сметана - 2 стол. лож., лимонный сок - 2 стол. лож., чеснок - 2 зуб., соль поваренная - по вкусу, сахар – щепотка, оливковое масло - 1 стол. лож., вода - 1 чай. лож., черный перец молотый - по вкусу.
Огурчики нарезать тоненькими шайбами, зелень мелко нашинковать, лук нарубить тонкими перьями.
Соединить йогурт, сметану, сок лимона, оливковое масло и воду, пропущенный через пресс чеснок, сахар, соль, перец. Заправить этим соусом салатик.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»