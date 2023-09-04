Домашнее печенье «Мамино» на кефире и растительном масле: вкусно, из того, что под рукой

Домашнее печенье на кефире «Мамино» готовится очень просто и быстро. Продукты в нем используются самые элементарные, они всегда найдутся на кухне. Выпечка при этом получается нежной и ароматной, идеальной к чаю.

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Ингредиенты: