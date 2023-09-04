Домашнее печенье «Мамино» на кефире и растительном масле: вкусно, из того, что под рукой

Печенье. Фото: соцсети

Выпечка очень вкусная, нежная и недорогая.

Домашнее печенье на кефире «Мамино» готовится очень просто и быстро. Продукты в нем используются самые элементарные, они всегда найдутся на кухне. Выпечка при этом получается нежной и ароматной, идеальной к чаю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты:

  • Кефир - 200 мл
  • Яйца - 2 шт.
  • Постное масло - 120 мл
  • Сахарный песок - 2 стол. лож.
  • Мука - 500 гр.
  • Разрыхлитель для теста - 2 чай. лож.
  • Ванильный сахар - щепотка

Смешайте все ингредиенты венчиком. Муку вместе с разрыхлителем введите в конце, порциями.

Тесто должно получиться мягким. Раскатайте пласт в 1 сантиметр высотой, посыпьте сахаром. Нарежьте на квадратики или как хочется.

Выпекайте при 180° градусах 15 минут.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».

Читайте также