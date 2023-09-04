Домашнее печенье «Мамино» на кефире и растительном масле: вкусно, из того, что под рукой

Домашнее печенье на кефире «Мамино» готовится очень просто и быстро. Продукты в нем используются самые элементарные, они всегда найдутся на кухне. Выпечка при этом получается нежной и ароматной, идеальной к чаю.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- Кефир - 200 мл
- Яйца - 2 шт.
- Постное масло - 120 мл
- Сахарный песок - 2 стол. лож.
- Мука - 500 гр.
- Разрыхлитель для теста - 2 чай. лож.
- Ванильный сахар - щепотка
Смешайте все ингредиенты венчиком. Муку вместе с разрыхлителем введите в конце, порциями.
Тесто должно получиться мягким. Раскатайте пласт в 1 сантиметр высотой, посыпьте сахаром. Нарежьте на квадратики или как хочется.
Выпекайте при 180° градусах 15 минут.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».