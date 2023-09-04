Новый модный салат для красивых женщин «Минус вес»: даже на ночь не стыдно (и вкусно)

Вы больше никогда не захотите возиться часами с винегретом, когда попробуете этот салат. Он современный, яркий, легкий и очень вкусный.
Нарезка делается за пять минут. Поэтому если у вас есть привычка перекусывать на ночь, лучшего рецепта вы не найдете. Варите свеклы на неделю и балуйте себя сколько угодно.
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Ингредиенты:
- Свекла - 1 корнеплод
- Красный лук - 1 головка
- Консервированная кукуруза - 1 баночка
- Зелень - небольшой пучок (петрушка, кинза, укроп, что больше нравится)
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Соль (по вкусу)
- Растительное масло - пара столовых ложек
- Лимонный сок - по желанию
Мелко нарезать свеклу в виде кубиков, лук нарубить в виде полуколец или перьев, тонко. Меленько нашинковать любимую зелень.
Слить воду из кукурузы и смешать ингредиенты. Подсолить по вкусу, заправить постным маслом. Выдавить лимон, если хочется подкислить и придать аромат, но можно без него.
Также можно использовать концентрированный лимонный сок или сок лайма.
Некоторым нравится яблочный уксус в составе.
Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».