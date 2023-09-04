Новый модный салат для красивых женщин «Минус вес»: даже на ночь не стыдно (и вкусно)

Вы больше никогда не захотите возиться часами с винегретом, когда попробуете этот салат. Он современный, яркий, легкий и очень вкусный.

Нарезка делается за пять минут. Поэтому если у вас есть привычка перекусывать на ночь, лучшего рецепта вы не найдете. Варите свеклы на неделю и балуйте себя сколько угодно.

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Ингредиенты: