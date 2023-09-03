Помидоры по-грузински с острым перцем, чесноком и ароматными листьями на зиму: готовим и истекаем слюной от пряных ароматов

Попробуйте закрутить на зиму помидоры по этому рецепту. Если не найдете листьев ореха, можно взять дубовые листья.

Ингредиенты: 3 кг помидоров, 1 стручок острого перца, 100 г чеснока, 5 листиков смородины, 5 листиков вишни, 2 листика ореха (или дуба), 3 зонтика укропа, 4 горошины душистого перца, 0,5 ч. л. кориандра в зернах, 120 мл уксуса, 100 г сахара, 80 г соли, 2,7 л воды.

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