Помидоры по-грузински с острым перцем, чесноком и ароматными листьями на зиму: готовим и истекаем слюной от пряных ароматов

Попробуйте закрутить на зиму помидоры по этому рецепту. Если не найдете листьев ореха, можно взять дубовые листья.
Ингредиенты: 3 кг помидоров, 1 стручок острого перца, 100 г чеснока, 5 листиков смородины, 5 листиков вишни, 2 листика ореха (или дуба), 3 зонтика укропа, 4 горошины душистого перца, 0,5 ч. л. кориандра в зернах, 120 мл уксуса, 100 г сахара, 80 г соли, 2,7 л воды.
Готовим: сложить в банки укроп, специи, листья вишни, смородины и ореха. Добавить помидоры, крупно нарезанный чеснок и острый перец. Залить все крутым кипятком, прикрыть крышками и оставить прогреваться на 20 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить сахар и соль. Проварить пару минут, добавить уксус и снять с огня. Залить маринад в банки, закатать и укутать на сутки теплым одеялом.
По материалам lafoy.ru