Готовим на зиму божественно вкусные баклажаны по-грузински в кисло-сладком маринаде: подаем к мясу и картошке

Готовим: баклажаны нарезаем кружочками и заливаем на 20 минут соленой водой. После чего откинуть на дуршлаг, промыть и тщательно обсушить бумажным полотенцем. Обжарить баклажаны на масле до золотистого цвета с обеих сторон. Отдельно обжарить острый перец с чесноком. Добавить специи, измельченную кинзу, сахар, соль, лимонную кислоту и воду. Прокипятить 2 минуты и снять с огня. Разложить жареные баклажаны по банкам, равномерно распределить острый соус и простерилизовать 15 минут. Закатать баклажаны по-грузински, перевернуть банки вверх дном и хорошенько укутать.

По материалам lafoy.ru