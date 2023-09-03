Готовим на зиму божественно вкусные баклажаны по-грузински в кисло-сладком маринаде: подаем к мясу и картошке

Попробуйте приготовить на зиму баклажаны по-грузински в кисло-сладком соусе. Подавать их можно к блюдам из картошки и мяса.
Ингредиенты: 3 кг баклажанов, 2 стручка острого перца, 1 головка чеснока, 10 г кинзы, 1 ч. л. молотого кориандра, 0,5 ч. л. хмели-сунели, 250 мл растительного масла, 1,5 ч. л. лимонной кислоты, 1/2 стакана сахара, 2 ст. л. соли, 1 стакан кипяченой воды.
Готовим: баклажаны нарезаем кружочками и заливаем на 20 минут соленой водой. После чего откинуть на дуршлаг, промыть и тщательно обсушить бумажным полотенцем. Обжарить баклажаны на масле до золотистого цвета с обеих сторон. Отдельно обжарить острый перец с чесноком. Добавить специи, измельченную кинзу, сахар, соль, лимонную кислоту и воду. Прокипятить 2 минуты и снять с огня. Разложить жареные баклажаны по банкам, равномерно распределить острый соус и простерилизовать 15 минут. Закатать баклажаны по-грузински, перевернуть банки вверх дном и хорошенько укутать.
По материалам lafoy.ru