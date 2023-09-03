Прокалываем иголкой и заливаем вкуснейшим маринадом: помидоры по-грузински на зиму с перцем, горчицей и чесноком

Попробуйте закрутить на зиму помидоры по-грузински с перцем, горчицей и чесноком вот по этому рецепту.
Ингредиенты: 2 кг помидоров, 500 г болгарского перца, 1/2 головки чеснока, 2 ст. л. сухих зерен горчицы, 3 лавровых листа, 6 горошин черного перца,100 мл уксуса, 80 г сахара, 1,5 ст. л. соли, 2 л воды.
Готовим: помидоры проколоть иголкой. Болгарский перец мелко нашинковать. Чеснок нарезать крупно. Сложить в банки специи и подготовленные овощи. Залить их до верха кипящей водой и оставить на 20 минут. Затем слить воду в кастрюлю, насыпать сахар и соль. Варить 2 минуты, снять с огня и добавить уксус. Разлить маринад по банкам, закатать помидоры и оставить на сутки в тепле. Зимой открывать банки и наслаждаться вкусом!
По материалам lafoy.ru