Прокалываем иголкой и заливаем вкуснейшим маринадом: помидоры по-грузински на зиму с перцем, горчицей и чесноком

Готовим: помидоры проколоть иголкой. Болгарский перец мелко нашинковать. Чеснок нарезать крупно. Сложить в банки специи и подготовленные овощи. Залить их до верха кипящей водой и оставить на 20 минут. Затем слить воду в кастрюлю, насыпать сахар и соль. Варить 2 минуты, снять с огня и добавить уксус. Разлить маринад по банкам, закатать помидоры и оставить на сутки в тепле. Зимой открывать банки и наслаждаться вкусом!

По материалам lafoy.ru