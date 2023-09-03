Добавьте этот продукт в заливной пирог с яйцом и луком — будет еще вкуснее: дельный рецепт из СССР

Готовим заливной пирог с яйцом и зеленью — всего один секретный ингредиент и выпечка получится пышной, нежной: еще вкуснее. Так готовила наша бабушка в советские годы: дельный рецепт из СССР пользуется популярностью и сейчас. Теперь балуем такими пирогами своих детей. Попробуйте — домашних за уши не оттащишь, даже свекровь попросит рецепт, оценит! В качестве секретного продукта — кладем сливочное масло.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».