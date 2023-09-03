Добавьте этот продукт в заливной пирог с яйцом и луком — будет еще вкуснее: дельный рецепт из СССР

Готовим заливной пирог с яйцом и зеленью — всего один секретный ингредиент и выпечка получится пышной, нежной: еще вкуснее. Так готовила наша бабушка в советские годы: дельный рецепт из СССР пользуется популярностью и сейчас. Теперь балуем такими пирогами своих детей. Попробуйте — домашних за уши не оттащишь, даже свекровь попросит рецепт, оценит! В качестве секретного продукта — кладем сливочное масло.
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Берем 100 г зеленого лука, 7 яиц, 2 ст.л. растительного масла, специи, 400 мл кефира, 70 г сливочного масла, по 1 ч.л. соли, сахара и разрыхлителя, 270 г муки.
Как готовить? Отвариваем и крупно нарезаем 5 яиц, измельчаем зеленый лук, и смешиваем их со специями и растительным маслом. Оставшиеся яйца взбиваем с сахаром и солью, добавляем кефир, потом – растопленное сливочное масло, следом – муку с разрыхлителем. Вливаем в форму половину теста, выкладываем начинку и заливаем остатками теста сверху. Ставим пирог в духовку на 45 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru