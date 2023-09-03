Модный турецкий салат «Минус 5 кг»: огурцы, зелень и вкуснейшая заправка без майонеза

Это рецепт того самого модного турецкого салата, на котором сидят сейчас все красотки. Он очень вкусный, но при этом больно не бьет по бедрам лишними килограммами. Ешьте без угрызений совести!

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В салатике с простыми ингредиентами используется невероятно аппетитная заправка, которая и придает ему всю прелесть.

Ингредиенты: огурцы - 7–8 штук, укроп - 1 пучок, мята - 1 пучок, красный лук - 1 головка, греческий йогурт (густой, несладкий) - 200 граммов, сметана - пара стол. ложек, лимонный сок - пара стол. ложек, чеснок - пара зуб., соль половинка чайн. ложки, сахар – щепотка, оливковое масло - 1 стол. ложка, вода - 1 чайн. лож, черный перец молотый - по вкусу.

Огурцы нарезаем тонкими кружками, шинкуем меленько укроп и мяту, тонко нарезаем небольшую луковицу, перемешиваем.

Для заправки смешиваем йогурт, сметану, сок лимона, оливковое масло и воду, выдавливаем чеснок и добавляем щепотку сахара, соль перец по вкусу. Заливаем полученным соусом овощи и зелень. Перемешиваем.

Это идеальный перекус для тех, кто следит за своей фигурой или хочет утолить голод перед сном.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»