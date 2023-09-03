Помидоры по-фински на зиму: много-много лука, как мы любим (просто и очень вкусно)

Помидоры по-фински получаются очень вкусными за счет большого количества лука в баночках, который придает заготовке мощный аромат. Иногда лук съедается из баночки скорее томатов!

Рецепт невероятно простой и вкусный. Стоят такие помидорки в погребе всю зиму. Готовьте побольше, иначе не хватит.

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Ингредиенты: томаты - 4 кг, лук-репка - 1 кг. Для маринада, на 1 литр воды: соль - 1 ст. ложка (с небольшой горкой), сахарный песок - 1,5 ст. ложки, уксус 9 % - 50 мл.

Лук нарубить перьями. Обдать кипятком в дуршлаге или в сите.

Крупные томаты нарезать дольками или половинками, маленькие оставить целиком.

Часть лука положить на дно подготовленных баночек. (В рецепте использовались пол-литровые банки, стерилизованные в духовке при 100 градусах в течение 10 минут. 4 кг томатов уходит на 14 таких баночек).

Сверху разложить томаты. Сверху выложить оставшийся лук.

Закипятить воду, добавить соль, сахар и уксус. Разлить маринад по банкам. Прикрыть подготовленными чистыми крышками и отправить в кастрюлю на стерилизацию: банки в кастрюле залить горячей водой до сужения горлышка.

Стерилизовать 5 минут после закипания воды в кастрюле. Закрыть стерильными крышками и убрать под одеяло.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»