Как сделать тот самый советский манник на кефире: нежный, из того, что в холодильнике нашлось

Советский манник помнят все люди, которые жили в период СССР. Этот пирог восхищает очень аппетитным ароматом, мягкой тающей текстурой. При этом готовится он буквально из того, что есть у каждого в холодильнике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты:

120 г манки

200 г кефира

80 г муки

2 яйца

170 г сахара

0,5 ч.л соды

30 г растительного масла

Кефир смешать с манкой и оставить набухать на 20 минут. Яйца с сахаром взбить до пышности, добавить набухшую манную крупу с кефиром, перемешать.

Погасить соду уксусом и внести в состав, влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. Форму смазать маслом, выложить тесто.

Выпекать 40-50 минут при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»