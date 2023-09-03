Как сделать тот самый советский манник на кефире: нежный, из того, что в холодильнике нашлось

Манник. Фото: соцсети

Этот пирог покоряет своим ароматом и мягкой текстурой.

Советский манник помнят все люди, которые жили в период СССР. Этот пирог восхищает очень аппетитным ароматом, мягкой тающей текстурой. При этом готовится он буквально из того, что есть у каждого в холодильнике.

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Ингредиенты:

  • 120 г манки
  • 200 г кефира
  • 80 г муки
  • 2 яйца
  • 170 г сахара
  • 0,5 ч.л соды
  • 30 г растительного масла

Кефир смешать с манкой и оставить набухать на 20 минут. Яйца с сахаром взбить до пышности, добавить набухшую манную крупу с кефиром, перемешать.

Погасить соду уксусом и внести в состав, влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. Форму смазать маслом, выложить тесто.

Выпекать 40-50 минут при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

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