Как сделать тот самый советский манник на кефире: нежный, из того, что в холодильнике нашлось

Советский манник помнят все люди, которые жили в период СССР. Этот пирог восхищает очень аппетитным ароматом, мягкой тающей текстурой. При этом готовится он буквально из того, что есть у каждого в холодильнике.
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Ингредиенты:
- 120 г манки
- 200 г кефира
- 80 г муки
- 2 яйца
- 170 г сахара
- 0,5 ч.л соды
- 30 г растительного масла
Кефир смешать с манкой и оставить набухать на 20 минут. Яйца с сахаром взбить до пышности, добавить набухшую манную крупу с кефиром, перемешать.
Погасить соду уксусом и внести в состав, влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. Форму смазать маслом, выложить тесто.
Выпекать 40-50 минут при 180 градусах.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»