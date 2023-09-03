Подсели на этот салат без майонеза «Минус 10 кг»: вкусный и модный среди красоток

Обязательно попробуйте этот салатик со свеклой. Вы поймете, что вкусные закуски можно приготовить из простых, доступных и некалорийных ингредиентов. Ешьте его хоть на ночь!

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Ингредиенты:

Свекла - 1 шт.

Красный лук - 1 шт.

Консервированная кукуруза - 1 банка

Зелень - небольшой пучок

Чеснок - 1-2 зубчика

Соль (по вкусу)

Растительное масло - 2 ст.л.

Варим свеклу и остужаем заранее. Нарезаем ее на кубики, лук рубим полукольцами, меленько шинкуем зелень.

Все смешиваем и заправляем маслом. Солим по вкусу. Можно сбрызнуть лимонным соком.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».