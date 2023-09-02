Банки будут «улетать» только так: баклажаны по-грузински на зиму — классический рецепт

Если вы и ваша семья поклонники грузинской кухни и баклажанов, попробуйте закрутить на зиму эти овощи вот по такому классическому рецепту.
Банки с этими баклажанами будут «улетать» в холодное время года только так.
Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 500 г моркови, 500 г болгарского перца, 3 средние луковицы, 100 г чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. хмели-сунели, 0,5 ч. л. молотого кориандра, 0,5 ч. л. молотого черного перца, 150 г томатной пасты, 1/2 стакана уксуса, 120 г сахара, 100 г соли.
Готовим: мелко нарезать баклажаны, лук и чеснок. Острый и болгарский перец пропустить через мясорубку. Все смешать, добавить специи, масло, сахар, соль и томатную пасту. Накрыть крышкой и оставь на 1 час. Затем прокипятить заготовку 15 минут, периодически помешивая. Влить уксус, перемешать и разложить в подготовленную тару. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Затем хранить в прохладном месте. Зимой открывать и наслаждаться вкусом!
По материалам lafoy.ru