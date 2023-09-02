Нереально вкусная выпечка всего за 20 минут: готовим ароматные слойки с яблоками и корицей — семья будет пищать от счастья

Если вы в этом году собрали настолько хороший урожай яблок, что уже закрутили на зиму сок, наварили повидла и мармелада, а они все не кончаются, то этот рецепт для вас. Семья будет пищать от счастья, когда почувствует аромат этих нереально вкусных слоек с яблоком и корицей.
На эту выпечку нужно всего 20 минут.
Ингредиенты: тесто слоеное - 1 упаковка, яблоки (некрупные) - 4 шт., сахар - 2 ч. л., корица молотая - 1 ч. л., маргарин - по вкусу, мука - для раскатывания теста, один желток - для смазывания теста.
Готовим: 1. Яблоки нарезать тонкими дольками. Добавить к яблокам сахар и корицу, перемешать. Слоеное тесто разрезать на небольшие прямоугольники, подпылить мукой и раскатать. 2. Затем разрезать прямоугольники теста на квадраты. Переложить их на противень (покрытый пергаментом). По центру квадратов выложить дольки яблок (6-7 шт.). В середину положить кусочек маргарина. Смешать желток с небольшим количеством воды. Смазать яичным желтком края слоек с яблоками. Выпекать ароматные слойки с яблоками в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут, чтобы края слоек подрумянились.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»