Ставим тесто на меду: рецепт божественно вкусного домашнего хлеба из цельнозерновой муки

Если вы так любите готовить, что даже хлеб предпочитаете печь сами, попробуйте приготовить его вот по этому рецепту. Тесто из цельнозерновой муки замешивается на дрожжах и меду.

Ингредиенты: мед — 70 г, масло оливковое — 30 мл, дрожжи сухие — 25 г, мука цельнозерновая — 540 г, вода — 320 мл, соль — 1 ч. л.

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