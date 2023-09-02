Ставим тесто на меду: рецепт божественно вкусного домашнего хлеба из цельнозерновой муки

Домашний хлеб. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит домашнюю выпечку.

Если вы так любите готовить, что даже хлеб предпочитаете печь сами, попробуйте приготовить его вот по этому рецепту. Тесто из цельнозерновой муки замешивается на дрожжах и меду.

Ингредиенты: мед — 70 г, масло оливковое — 30 мл, дрожжи сухие — 25 г, мука цельнозерновая — 540 г, вода — 320 мл, соль — 1 ч. л.

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Готовим: 1. Воду немного подогреваем, затем добавляем в нее мед и дрожжи. Перемешиваем, чтобы мед и дрожжи растворились. Добавляем оливковое масло и соль. Постепенно добавляя муку, замешиваем тесто. Тесто должно быть мягким, не забитым мукой. 2. Укладываем тесто в емкость, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 40-60 минут. Рабочую поверхность присыпаем мукой, выкладываем туда тесто, еще раз слегка его обминаем и округляем, формируя хлеб. Противень застилаем пергаментом, присыпаем мукой и выкладываем туда хлеб. Накрываем полотенцем или пленкой (но не слишком плотно, чтобы у хлеба была возможность подняться). Оставляем в теплом месте на 20-30 минут. За 10-15 минут до конца расстойки разогреваем духовку до 190-200 градусов. Выпекаем хлеб приблизительно 35 минут.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»

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