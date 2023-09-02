Помидоры «Пальчики оближешь» на зиму со сливами и чесноком - без уксуса

Помидоры можно очень вкусно замариновать вместе со сливами. Фрукты кислые и они удачно заменяют уксусную кислоту.

Для приготовления возьмите 2 кг помидоров, 1 кг кислой сливы, 5 зубчиков чеснока, 50 г петрушки, 3 лавровых листа, 150 г сахара, 100 г соли, 2,7 л воды.

Сливы промойте, освободите от косточек и нарежьте. Сложите в банки петрушку, лавровый лист, измельченный чеснок, сливы и помидоры.

Далее залейте кипятком и оставьте на 30 минут. Потом слейте воду, переложите содержимое в кастрюлю, добавьте соль, сахар, прокипятите две минуты и снова разложите по банкам. Закатывайте.

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