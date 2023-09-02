Пирожки «как у бабушки»: идеально на завтраки и полдники в школу - сытные

Пирожки могут быть очень сытными, если подобрать к ним правильную начинку. Для детей в школу лучше всего подойдут пирожки с рисом и зеленым луком. Они очень сытные и придадут ребенку энергию.

Для теста возьмите 500 г муки, 20 г прессованных дрожжей, 50 мл растительного масла, 20 г сахара, 0,5 ч.л. соли, 1,5 стакана теплой воды.

Для начинки вам понадобятся 2 стакана вареного риса, 50 г зеленого лука, молотый черный перец, молотая паприка и соль по вкусу.

Перемешайте все вышеперечисленные ингредиенты, слепите пирожки и отправляйте в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. Получатся «как у бабушки».

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