Фаршированные острые баклажаны целиком по-корейски: готовим и сходим с ума от ароматов

Готовим: Баклажаны отварить 5 минут в подсоленной воде и поместить на полчаса под гнет. Морковь натереть на терке, измельчить острый перец, чеснок и лук. Обжарить лук в масле до прозрачности, добавить морковь, острый перец и чеснок. Сделать глубокие надрезы на баклажанах, нафаршировать их морковной начинкой и сложить в кастрюлю. Смешать воду, сахар, соль, молотый кориандр, уксус и соевый соус. Залить холодным маринадом баклажаны, накрыть тарелкой и установить гнет. Через 3 дня баклажаны будут готовы.

По материалам lafoy.ru