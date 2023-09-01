Фаршированные острые баклажаны целиком по-корейски: готовим и сходим с ума от ароматов

Если вы любитель острого и баклажанов, предлагаем совместить приятное с полезным и приготовить острые баклажаны целиком по-корейски. Для этого блюда баклажаны лучше взять примерно одинакового размера.
Ингредиенты: 1 кг баклажанов, 500 г моркови, 1 стручок острого перца, 1 луковица, полголовки чеснока, 2 ст.л. растительного масла, 2 ст.л. яблочного уксуса, 2 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. молотого кориандра, соль, 1 л кипяченой воды.
Готовим: Баклажаны отварить 5 минут в подсоленной воде и поместить на полчаса под гнет. Морковь натереть на терке, измельчить острый перец, чеснок и лук. Обжарить лук в масле до прозрачности, добавить морковь, острый перец и чеснок. Сделать глубокие надрезы на баклажанах, нафаршировать их морковной начинкой и сложить в кастрюлю. Смешать воду, сахар, соль, молотый кориандр, уксус и соевый соус. Залить холодным маринадом баклажаны, накрыть тарелкой и установить гнет. Через 3 дня баклажаны будут готовы.
По материалам lafoy.ru