Обжариваем и обмазываем измельченной массой из перца, сахара и уксуса: божественно вкусные баклажаны по-грузински на зиму

Попробуйте приготовить на зиму баклажаны по-грузински вот по этому рецепту без стерилизации.
Ингредиенты (из расчета на одну пол-литровую баночку): баклажаны — 2 шт., перец болгарский — 200 г, перец чили — 2 шт., соль — 2 щепотки, сахар — 2 щепотки, уксус 9% — 1 ст.л., масло растительное — 1,5 ст.л.
Готовим: Нарезаем баклажаны тонкими кружочками, обжариваем до легкого румянца на растительном масле, солим по вкусу. Выкладываем обжаренные баклажаны в банку слоями, обмазывая каждый измельченной массой из перцев, сахара и уксуса. Наполняем банку слоями до самого верха. Закрываем крышкой, остужаем и отправляем на длительное хранение. Готово!
По материалам kylinariya.ru