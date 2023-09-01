Обжариваем и обмазываем измельченной массой из перца, сахара и уксуса: божественно вкусные баклажаны по-грузински на зиму

Готовим: Нарезаем баклажаны тонкими кружочками, обжариваем до легкого румянца на растительном масле, солим по вкусу. Выкладываем обжаренные баклажаны в банку слоями, обмазывая каждый измельченной массой из перцев, сахара и уксуса. Наполняем банку слоями до самого верха. Закрываем крышкой, остужаем и отправляем на длительное хранение. Готово!

По материалам kylinariya.ru