Салат «Краски лета» на зиму: сразу делаем много — это бесподобно

Красивое и ароматное ассорти из овощей «Краски лета» — та заготовка, которая украсит любой стол, даже праздничный.

Сделаете вы ее в два счета, хранится закатка отлично всю зиму!

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Ингредиенты: огурчики — 1 кг, помидорки — 1.5 кг, болгарский перчик, лук-репка — по 3 штуки, морковочка — 1 штука, чеснок — 1 головка, петрушка, укропчик — по одному пучку, перец чили — добавляем по вкусу, соль поваренная крупная — 1,5 ст.л., сахарный песок – 2 ст.л., масло постное — 100 миллилитров, столовый белый уксус 9 % (на 1 л маринада) — 1 ст.л., перец горошком — по 6 штучек на банку.

Огурцы нашинковать шайбочками. Лук нарубить полукольцами, сладкий перец нарезать соломкой, острый — нашинковать мелкими кусочками.

Морковь натереть крупно, лучше взять терку для корейских салатов. Или нарезать тонкой соломкой.

Томаты нарезать кусочками. Мелко овощи лучше не нарезать, иначе развалятся.

Смешать овощи в большой миске, добавить измельченный чесночок, рубленую зелень, соль, сахар, масло постное без запаха.

Оставить на 1 час, периодически помешивая. В чистые банки разложить перец горошком и салат, залить выделившимся соком.

Накрыть крышками и установить баночки с заготовками в кастрюлю с водой на полотенце.

Стерилизовать с момента закипания 25 минут. Это для литровых баночек.

Влить уксус, закрутить крышками, перевернуть, укутать.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».