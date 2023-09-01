Пирог с рыбной консервой «Морячок» — замешиваем начинку с картошкой за 10 минут: лук жарим на масле

Готовим пирог из рыбной консервы «Морячок» с картофельной начинкой. В первый раз попробовали у бабушки в деревне, пирог всегда подают с супом: идеально с ухой или борщом. Просто объедение! Теперь готовим для своих детей - все домашние в восторге, просят добавку.

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Берем 250 г рыбных консервов, 220 г муки, 2 яйца, 250 мл молока, 1 картофелину, 1 луковицу, 1 ч.л. разрыхлителя, специи.

Сначала взбиваем яйца со специями, затем добавляем молоко и кладем муку с разрыхлителем. Далее отвариваем картофель, делаем из него пюре. Мелко шинкуем лук и поджариваем его на масле. Соединяем с рыбными консервами и картошкой.

Выливаем в форму половину теста, добавляем начинку и заливаем остатками теста. Ставим пирог на 45 минут в духовку при 180 градусах. Подаем с первым блюдом. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru