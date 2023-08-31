Делаем на зиму кабачки в томатном соусе «Огонек»: остренько, вкусненько, хочется еще и еще

Эти кабачки всегда популярны за столом. А кто их пробует, обязательно спрашивает рецепт.

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Ингредиенты: кабачки молодые – 5 кг, томатный сок – 2 литра, сахар – 2 стак., соль – 1 стол. ложка, масло постное – 200 мл, уксус 9% – 150 мл, красный молот. перец – 1 чайн. ложка с горочкой, петрушка – 1 пуч., чеснок – 2 голов.

Кабачки нарезаем шайбами (толщина – 1 см). На донышко каждой баночки бросаем пару веточек петрушки. Поверх зелени размещаем кружочки кабачков.

Далее варим соус для кабачков. В кастрюлю выливаем томатный сок. Если нет готового сока, то используем томатную пасту и разводим ее водичкой (примерно 500 граммов на полтора литра воды).

Кладем также сахар, соль, вливаем масло постное, уксус, чеснок и перец.

Горячим томатным соусом заливаем кабачки в баночках. Прикрываем крышечками и стерилизуем 25 минут. Отсчет времени ведем с момента закипания воды в кастрюле.

Источник: Telegram-канал «Закатки на зиму».