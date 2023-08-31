Ни капли майонеза! Салат «Красотка в бархатном сезоне» — консервы смешали с брокколи

Салат. Фото: соцсети

Фишка в необычном соусе.

Без майонеза можно приготовить массу вкуснейших салатов. Главное, знать рецепты. Возьмите 160 г печени трески, 150 г брокколи, половина болгарского перца, 150 г черри, 1 стебель сельдерея, салат, 25 г имбиря, 1 зубчик чеснока, 2 ст.л. соевого соуса и оливкового масла, 1 ст.л. яблочного уксуса.

Брокколи надо отварить в кипятке три минуты. Помидоры порежьте дольками, перец — средними кусочками.

Смешайте овощи в салатнице, добавьте печень трески и остальные ингредиенты. В блендер залейте уксус, масло, соевый соус, чеснок и имбирь. Полученным соусом залейте салат.

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