Ни капли майонеза! Салат «Красотка в бархатном сезоне» — консервы смешали с брокколи

Без майонеза можно приготовить массу вкуснейших салатов. Главное, знать рецепты. Возьмите 160 г печени трески, 150 г брокколи, половина болгарского перца, 150 г черри, 1 стебель сельдерея, салат, 25 г имбиря, 1 зубчик чеснока, 2 ст.л. соевого соуса и оливкового масла, 1 ст.л. яблочного уксуса.

Брокколи надо отварить в кипятке три минуты. Помидоры порежьте дольками, перец — средними кусочками.