Запекли кабачки и баклажаны в духовке: нежнейший салат на зиму — разложили по банкам

Кабачки и баклажаны можно запечь в духовке для приготовления салата на зиму. Тогда вкус получится более нежным.

Возьмите 1 кг кабачков, 1 кг баклажанов, 150 мл растительного масла, 400 г лука, 500 г болгарского перца, 1 кг помидоров, 1 головка чеснока, 100 г сахара, 2 ст.л. соли, 80 мл уксуса.