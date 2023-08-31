Запекли кабачки и баклажаны в духовке: нежнейший салат на зиму — разложили по банкам

Салат на зиму. Фото: соцсети

Салат готовится быстро.

Кабачки и баклажаны можно запечь в духовке для приготовления салата на зиму. Тогда вкус получится более нежным.

Возьмите 1 кг кабачков, 1 кг баклажанов, 150 мл растительного масла, 400 г лука, 500 г болгарского перца, 1 кг помидоров, 1 головка чеснока, 100 г сахара, 2 ст.л. соли, 80 мл уксуса.

Овощи нарежьте и отправьте в духовку на 15 минут. В это время остальные ингредиенты обжарьте на сковородке на растительном масле.

Далее положите запеченные овощи в кастрюлю, сверху добавьте зажарку и протушите еще 10 минут. В конце добавьте уксус и перекладывайте в стерилизованные банки.

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