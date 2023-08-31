Кабачковая курочка: интересный, вкусный, простой рецепт — фарширование слоями

Кабачки с курицей. Фото: соцсети

Очень сочное и аппетитное блюдо подойдет на все случаи жизни.

Кабачки с курочкой и кукурузой в духовке очень вкусны, аппетитны и красивы! Готовить их очень просто: просто выкладываем слоями — и вкуснятина готова!

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Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.,
  • филе курицы — 500 г,
  • консервированная кукуруза -— 1 банка,
  • консервированная красная фасоль — 1 банка,
  • твердый сыр — 200 г,
  • греческий йогурт — 3 ст.л.,
  • сушеный зеленый лук,
  • соль/специи.

Кабачки разрезаем вдоль, солим, ставим запекаться в заранее разогретую до 200 градусов духовку до готовности.

Мякоть куриной грудки обмазываем любимыми специями (у нас это молотый чеснок, молотый лук, аджика и паприка). Жарим до готовности на сухой сковороде. Нарезаем на кубики.

Добавляем в начинку кукурузу, фасоль, греческий йогурт и сушеный зеленый лук, перемешиваем.

Из готовых кабачков вынимаем сердцевину с помощью ложки и выкладываем в получившиеся лодочки начинку, присыпаем тертым сыром.

Ставим в духовку до полного плавления сыра.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».

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