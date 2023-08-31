Кабачковая курочка: интересный, вкусный, простой рецепт — фарширование слоями

Кабачки с курочкой и кукурузой в духовке очень вкусны, аппетитны и красивы! Готовить их очень просто: просто выкладываем слоями — и вкуснятина готова!
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Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.,
- филе курицы — 500 г,
- консервированная кукуруза -— 1 банка,
- консервированная красная фасоль — 1 банка,
- твердый сыр — 200 г,
- греческий йогурт — 3 ст.л.,
- сушеный зеленый лук,
- соль/специи.
Кабачки разрезаем вдоль, солим, ставим запекаться в заранее разогретую до 200 градусов духовку до готовности.
Мякоть куриной грудки обмазываем любимыми специями (у нас это молотый чеснок, молотый лук, аджика и паприка). Жарим до готовности на сухой сковороде. Нарезаем на кубики.
Добавляем в начинку кукурузу, фасоль, греческий йогурт и сушеный зеленый лук, перемешиваем.
Из готовых кабачков вынимаем сердцевину с помощью ложки и выкладываем в получившиеся лодочки начинку, присыпаем тертым сыром.
Ставим в духовку до полного плавления сыра.
Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».