Кабачковая курочка: интересный, вкусный, простой рецепт — фарширование слоями

Кабачки с курочкой и кукурузой в духовке очень вкусны, аппетитны и красивы! Готовить их очень просто: просто выкладываем слоями — и вкуснятина готова!

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Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.,

филе курицы — 500 г,

консервированная кукуруза -— 1 банка,

консервированная красная фасоль — 1 банка,

твердый сыр — 200 г,

греческий йогурт — 3 ст.л.,

сушеный зеленый лук,

соль/специи.

Кабачки разрезаем вдоль, солим, ставим запекаться в заранее разогретую до 200 градусов духовку до готовности.

Мякоть куриной грудки обмазываем любимыми специями (у нас это молотый чеснок, молотый лук, аджика и паприка). Жарим до готовности на сухой сковороде. Нарезаем на кубики.

Добавляем в начинку кукурузу, фасоль, греческий йогурт и сушеный зеленый лук, перемешиваем.

Из готовых кабачков вынимаем сердцевину с помощью ложки и выкладываем в получившиеся лодочки начинку, присыпаем тертым сыром.

Ставим в духовку до полного плавления сыра.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».