Рецепт ягодного ассорти на зиму: вишня, малина, смородина вкусные, сочные, будто только что сорвали — едим и радуемся

Готовим: 1. Подготовленные ягоды выложить в банки — примерно на 1/4 объема. Аккуратно залить ягоды в банках крутым кипятком так, чтобы ягоды были покрыты водой. Прикрыть банки крышками и оставить на 10 минут. Затем воду слить в кастрюлю. Добавить в воду сахар (160 г на 3-литровую банку). 2. Добавить немного лимонной кислоты (примерно 1 ч.л. на 3-литровую банку). Поставить на огонь, довести до кипения. Залить ягоды сиропом и долить банку кипящей водой. Закатать банки крышками. Перевернуть, накрыть одеялом и оставить компот из ягод ассорти на несколько часов для медленного остывания. Затем переместить банки в прохладное место.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»