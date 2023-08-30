Рецепт ягодного ассорти на зиму: вишня, малина, смородина вкусные, сочные, будто только что сорвали — едим и радуемся

Компот из ягод. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто делает заготовки на зиму.

Попробуйте приготовить на зиму вкуснейший компот из разных ягод. Ассорти получается невероятно вкусным. Когда откроете банку, ощущение будет такое, будто компот сварили из только что сорванных ягод.

Ингредиенты: ягоды (вишня, малина, красная смородина), сахар, лимонная кислота.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Готовим: 1. Подготовленные ягоды выложить в банки — примерно на 1/4 объема. Аккуратно залить ягоды в банках крутым кипятком так, чтобы ягоды были покрыты водой. Прикрыть банки крышками и оставить на 10 минут. Затем воду слить в кастрюлю. Добавить в воду сахар (160 г на 3-литровую банку). 2. Добавить немного лимонной кислоты (примерно 1 ч.л. на 3-литровую банку). Поставить на огонь, довести до кипения. Залить ягоды сиропом и долить банку кипящей водой. Закатать банки крышками. Перевернуть, накрыть одеялом и оставить компот из ягод ассорти на несколько часов для медленного остывания. Затем переместить банки в прохладное место.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»

Читайте также