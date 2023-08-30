Баклажаны отвариваем и заливаем маринадом из масла, меда, лимонного сока и аджики: готовим по корейскому рецепту — божественно вкусно

Конец лета и начало осени — традиционное время баклажанов. Их готовят везде и всюду, словно соревнуясь в мастерстве и изобретательности.
Попробуйте приготовить баклажаны по-корейски с аджикой и чесноком. Это проще простого, а на вкус они получаются просто божественными.
Ингредиенты: 1 кг баклажанов, 20 г зелени, 5 зубчиков чеснока, 1 ст.л. кунжута, 2 ст.л. аджики, 2 ст.л. меда, 2 ст.л. растительного масла, 3 ст.л лимонного сока, молотый красный перец, молотый имбирь, молотый кориандр, соль.
Готовим: баклажаны нарезаем брусочками, провариваем в подсоленной воде 3 минуты и откидываем на дуршлаг. Смешиваем мед, масло, лимонный сок, специи, аджику, соль и кунжут. Заливаем эту заправку в баклажаны, добавляем измельченный чеснок и зелень. Перемешиваем и отправляем в холодильник на пару часов. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru